Ливан: Не търсим конфронтация с „Хизбула“

Ливанският премиер Науаф Салам снощи заяви, че правителството му не търси конфронтация с подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, но няма да се поддаде на заплахи, докато подготвя „преки преговори с Израел за прекратяване на конфликта“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Салам и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха в Париж, за да обсъдят как да бъде укрепена позицията на Ливан в евентуални бъдещи преговори с Израел.

САЩ утре ще бъдат домакини на преговори на ниво посланици между Израел и Ливан, въпреки че все още не е ясно дали целта ще бъде да се удължи крехкото 10-дневно примирие между Израел и „Хизбула“ или да се проправи път за по-задълбочени преговори.

„Продължаваме по този път, убедени, че дипломацията не е признак на слабост, а отговорно действие, за да не оставим нито една непроверена възможност за възстановяване на суверенитета на моята страна и за защита на нейния народ“, заяви Салам.

Израелските войски окупират територия дълбоко в южната част на Ливан с цел да създадат буферна зона, която да предпази северната част на Израел от атаки на „Хизбула“. Групировката настоява, че запазва „правото си да се съпротивлява“ на израелската окупация.

През 2025 година. Ливан заяви, че ще разоръжи „Хизбула“, но армията му действа предпазливо, опасявайки се да не предизвика вътрешно напрежение. САЩ и Израел критикуват Ливан, че не действа достатъчно бързо.

„Не търсим конфронтация с „Хизбула“. Напротив, исках да избегна конфронтация с „Хизбула“, но повярвайте ми, няма да се оставим „Хизбула“ да ни сплаши, заяви Салам в отговор на репортерски въпрос относно способността на държавата да разоръжи групировката.

Салам каза още, че страната му ще се нуждае от 500 милиона евро през следващите шест месеца, за да се справи с хуманитарната криза, в резултат на която 1,2 милиона души са били принудени да напуснат домовете си в южната и в източната част на Ливан, както и в южните предградия на Бейрут.