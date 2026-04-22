Русия заяви, че тази нощ е свалила 155 украински дрона

Силите за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 155 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи БТА.

"През нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 155 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Курска, Самарска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Саратовска, Пензенска, Уляновска, Волгоградска и Ростовска област, както и над Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Черно море", каза руското военно ведомство.

Бе съобщено също, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.