Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, предаде Ройтерс, като се позова на днешно съобщение на новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан, съобщи БТА.

Мъжът е бил обвинен в предаване на чувствителна информация на Израел.

Мизан информира, че мъжът се казва Мехди Фарид и че е заемал пост, свързан с гражданската защита, във важна организация. Обвинен е бил, че е използвал служебния си достъп, за да събира и предава информация на израелската разузнавателна служба Мосад.

Смъртната му присъда е била потвърдена и са били изпълнени всички юридически процедури, предава Мизан.

