1 загинал при взрив в подлез в хърватския град Сплит

1484
Хърватия. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Най-малко един човек е загинал при взрив късно снощи в хърватския крайбрежен град Сплит, съобщиха хърватските медии, информира БТА.

Според информация на сплитската полиция експлозията е избухнала в 22,40 ч. хърватско време (23,40 ч. българско време) в квартал Равна нива на Сплит, информира хърватската национална телевизия ХРТ. Засега е известно, че най-малко един човек е загинал, но все още няма информация за него.

Хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1 съобщава, че взривът е бил в подлез. Полицията е обезопасила по-широкия район около мястото на инцидента.

Провежда се разследване, но на този етап данните от него сочат, че не става въпрос за престъпление, а по-скоро за инцидент, посочва полицията в съобщение, цитирано от Ен 1.

