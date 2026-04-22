Военни стратези ще обсъдят в Лондон отварянето на Ормузкия проток

Военни стратези от над 30 страни днес и утре ще разговарят в Лондон с цел да подготвят мисия и да изработят подробни планове за отваряне на Ормузкия проток, съобщи британското правителство, цитирано от Ройтерс, информира БТА.

През изминалата седмица над десет държави заявиха, че са готови да се присъединят към международна мисия, водена от Великобритания и Франция, за защита на корабоплаването в Ормузкия проток, когато условията позволят това да се случи.

Около 50 страни от Европа, Азия и Близкия изток се присъединиха към видеоконференция, целяща да изпрати сигнал към Вашингтон, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на съюзниците си.

В изявление на британското министерство на отбраната се казва, че днешната среща ще надгради напредъка, постигнат по време на разговорите миналата седмица.

„Задачата днес и утре е да превърнем дипломатическия консенсус в съвместен план за защита на свободата на корабоплаването в протока и подкрепа на трайно примирие“, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли.

„Уверен съм, че през следващите два дни може да бъде постигнат реален напредък“, добави той.

Великобритания заяви, че разговорите ще ускорят военните планове за отваряне на Ормузкия проток, веднага щом условията го позволят след сключването на трайно примирие. Очаква се участниците да обсъдят военните способности, механизмите за командване и контрол, както и начините за разполагане на сили в региона.