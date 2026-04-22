Словенските депутати избраха двама от тримата зам.-председатели на парламента

Словенските депутати избраха с тайно гласуване двама от тримата заместник-председатели на парламента вчера, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло. Даниел Кривъц от „Словенската демократическа партия“ (СДП) и Франц Крижан от „Демократи“ се присъединяват към председателя на парламента Зоран Стеванович от „Ресница“, който бе избран преди няколко дни.

Кандидатът на втората сила в парламента СДП Кривъц получи 84 гласа „за“ и само четири „против“. Крижан, който бе предложен от „Демократи“ и „Ресница“, получи 86 гласа „за“ и само два „против“.

Още в понеделник председателят на парламента Зоран Стеванович заяви, че тази седмица ще бъдат избрани само двама от тримата заместник-председатели, тъй като третият трябва да бъде представител на опозиционната сила в парламента, а все още не е ясно коя партия ще успее да сформира правителство.

Според 100 процента от преброените гласове на парламентарните избори в Словения, които се проведоха на 22 март, управляващото либерално „Движение Свобода“ (ДС) спечели 29 мандата в 90-местния парламент, а консервативната опозиционна „Словенска демократическа партия“ (СДП) спечели с едно място по-малко – 28. Традиционните коалиционни партньори на ДС „Социалдемократите“ и „Левица“ в коалиция с „Весна“ получиха общо 11 мандата, които не са достатъчни за парламентарно мнозинство от 46 депутатски места.

ДС не успя да се коалира с никоя от партиите в третия дясноцентристки блок в парламента, който бе сформиран след изборите от коалицията около „Нова Словения“, както и от „Демократите“ и „Ресница“. Председателят на ДС Роберт Голоб каза, че партията му ще се радва да работи като опозиция в следващия парламент, но председателят на СДП Янез Янша каза, че все още не води преговори за управляваща коалиция.