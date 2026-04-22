Украйна е неутрализирала 189 от 215 руски дрона тази нощ

Украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализираха 189 от 215 дрона, с които Русия атакува Украйна тази нощ, заявиха украинските военновъздушни сили, цитирани от украинската новинарска агенция Укринформ.

Украинските сили съобщиха, че руските атаки с дронове тази нощ са започнали в 18:00 часа местно време вчера. От пуснатите срещу Украйна 215 дрона е имало 140 тип "Шахед".

Атаката е била отблъсната от украинската авиация, противовъздушните ракетни сили, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на Въоръжените сили на Украйна.

Към 08:00 часа местно време днес са свалени или заглушени 189 дрона в Северна, Южна и Източна Украйна.