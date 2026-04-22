„Амнести Интернешънъл“: Свободата на изразяване в Хърватия е застрашена

Неправителствената организация " Амнести интернешънъл" предупреди в годишния си доклад за Хърватия, че делата „шамари“ и политическият натиск застрашават свободата на изразяване, че жените имат ограничен достъп до аборт, както и че се увеличава бедността и продължава дискриминацията срещу роми, сърби и ЛГБТИ общността. Това съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, информира БТА.

Стратегическите обвинения срещу обществени дейности, или т.нар. дела „шамари“ „продължават да застрашават свободата на изразяване“, посочва „Амнести Интернешънъл“ в доклада си. Данните са взети от Хърватското новинарско сдружение, според които към момента са активни най-малко 700 обвинения срещу журналисти.

„Обвинения за клевета, включително такива от страна на политици, предприятия, а дори и съдии, представляват голямо мнозинство сред обвиненията срещу журналисти“, пише в доклада.

Организацията за защита на правата на човека посочва, че „журналистите, които съобщават за корупция, околна среда и работата на правителството, са били изправени пред физически нападения, както и тормоз и онлайн заплахи, включително от служители на високи длъжности“.

„Амнести Интернешънъл“ отбелязва, че достъпът до аборт в Хърватия „остава изключително ограничен, заради неуспеха на властите да осигурят достъп до услуги в контекста на широко разпространените призиви към съвестта на доктори и клиники“, съответно много жени са принудени да отидат в чужбина, за да получат безопасен аборт.

Организацията посочва, че през декември миналата година хърватското правителство е приело План за действие за защита от насилие над жени и насилие в семейството до 2027 г., но организациите за правата на жените са предупредили, че планът не съдържа конкретни мерки за ключови предизвикателства като недостатъчния брой убежища.

В годишния доклад се предупреждава и за продължаващата дискриминация срещу ромите, сърбите и ЛГБТ общностите.

„Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ECRI) е забелязала широко разпространена реч на омразата срещу роми, сърби и ЛГБТИ хора в политически изказвания, на обществени места и в интернет“, пише в доклада.

„Амнести Интернешънъл“ отбелязва, че местните организации съобщават, че „бежанците и мигрантите, които се залавят на границата, често биват изправени пред насилие“.

Организацията обръща внимание и на заплахата за икономическите права в Хърватия и „повишаването на степента на бедност, заради нарастването на разходите за живот“.

В доклада се призовава хърватските власти да влагат повече средства във възобновяема енергия, тъй като Комисията за икономически, социални и културни права е забелязала „продължителна зависимост на Хърватия от фосилните горива и неадекватни мерки за възобновяема енергия“.