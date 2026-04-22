Инфлацията във Великобритания стигна 3,3% през март заради конфликта в Близкия изток

Инфлацията във Великобритания се е ускорила до 3,3 на сто на годишна база през март спрямо 3 на сто през февруари - първи сигнал за отражението върху цените на ефектите от войната в Близкия изток. Това сочат най-новите официални данни на Националната статистическа служба (ONS), публикувани днес и цитирани от Ройтерс, съобщи БТА.

Данните съвпадат с прогнозите на икономисти, анкетирани от агенцията, мнозинството от които очакваше ускоряване на инфлацията до 3,3 на сто, основно заради поскъпването на бензина и други горива през миналия месец.

Преди началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England - централната банка на Великобритания) обяви, че инфлацията в страната, която през по-голямата част от последните четири години бе най-високата сред страните от Г-7, вероятно ще се доближи до целевото равнище на институцията от 2 на сто през април.

Миналият месец обаче централната банка рязко повиши прогнозата си за инфлацията заради рязкото повишение на цените на енергията, като очаква показателят да достигне около 3,5 на сто до средата на 2026 г. От своя страна Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира миналата седмица, че инфлацията във Великобритания ще достигне връх от 4 на сто през следващите месеци.

Въпреки това, повечето членове на Комитета по парична политика на централната банка посочват, че е твърде рано да се оцени как повишението на общата инфлация ще се отрази върху базовия ценови натиск в икономиката. Причина за това е слабият пазар на труда, който може да затрудни работниците да изискват по-високо заплащане, както и бизнеса – при прехвърляне на по-високите разходи върху потребителите.

Очаква се „Банк ъв Ингланд“ да запази без промяна разходите по заемите на 30 април, когато приключва следващото заседание на Комитета по парична политика.

Финансовите пазари вчера залагаха на едно или „евентуално две увеличения на лихвените проценти с четвърт (процентен) пункт“ от централната банка тази година. Според анкета на Ройтерс сред икономисти обаче, повечето от тях очакват лихвите да останат без промяна през 2026 година.