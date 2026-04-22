Нас само ни нахапа, другите направо ги изяде - виж...

Две вълни дронове нанесоха щети по пристанищната инфраструктура в Одеска област

Светлана Драгнева, БТА

464
Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Щети са нанесени по пристанищната инфраструктура в Одеска област  в резултат на нощната масирана дронова атака, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"През нощта Одеска област масирано бе атакувана с дронове на две вълни. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, бяха регистрирани щети по пристанищните съоръжения. Повредени са кейови, складове, железопътна инфраструктура и съоръжения на пристанищни оператори. За щастие няма жертви", се казва в неговото съобщение.

Възникналите пожари са били бързо потушени от спасителите. Всички съответни служби отстраняват последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

