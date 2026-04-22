Западни издания коментират удължаването на примирието с Иран от Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължава примирието с Иран, докато мирните преговори са в задънена улица, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", информира БТА.

Поредният противоречив сигнал от страна на американския президент идва в момент, в който САЩ изпращат още войски в региона, отбелязва изданието.

Тръмп заяви вчера, че удължава примирието на САЩ с Иран, ден преди изтичането му, по искане на Пакистан и поради факта, че правителството на Иран, по думите му, е "сериозно разединено".

Президентът на САЩ написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че се въздържа от поредна атака срещу Иран, "докато неговите лидери и представители не излязат с единно предложение".

Тръмп даде отсрочката в пореден ден на противоречиви сигнали от страна на САЩ и Иран, след като заяви, че се надява на мирно споразумение, но планираните преговори с участието на вицепрезидента Джей Ди Ванс стигнаха до задънена улица на фона на обвинения за нарушения на примирието и от двете страни.

САЩ разполагат още сили в Близкия изток, включително още една авионосна група, според американски официален представител, в рамките на най-голямото си струпване на войски в региона от 2003 година насам.

Представител на Белия дом заяви, че в светлината на публикацията на президента в "Трут соушъл", Ванс няма да пътува до Пакистан.

Тръмп заяви, че решението за удължаване на примирието е било взето по молба на пакистанския началник на генералния щаб Асим Мунир и на министър-председателя Шехбаз Шариф, които са посредници в преговорите между САЩ и Иран с цел прекратяване на войната.

Агенция Тасним, която е тясно свързана с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че иранските власти не виждат перспектива за преговори поради нарушенията на примирието от страна на САЩ и "прекомерните искания" на Вашингтон, отбелязва "Файненшъл таймс".

Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран до "приключването на преговорите", извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Няколко часа след като обяви, че "очаква бомбардировки", американският президент заяви, че ще удължи примирието, докато иранските преговарящи не представят предложение за мир.

Резкият обрат на Тръмп предизвика остра реакция от страна на Мохамад Багер Калибаф - председател на иранския парламент, който се очертава като главен преговарящ от страна на Иран в последните преговори.

Личният съветник на Калибаф отхвърли удължаването на примирието като "хитрост за печелене на време за изненадващ удар", добавяйки, че "е дошло времето Иран да поеме инициативата".

"Загубилата страна не може да диктува условията", написа Махди Мохамади в социалните мрежи и добави: "Продължаването на блокадата трябва да бъде посрещнато с военен отговор".

Продължаващата блокада на иранските пристанища от страна на военноморските сили на САЩ изглежда като основна пречка за организирането на втори кръг от преговори, отбелязва "Гардиън".

Иран заяви, че САЩ трябва да прекратят блокадата, за да могат преговорите да бъдат възобновени. Тръмп и министърът на финансите Скот Бесънт обаче предупредиха вчера, че блокадата ще продължи.

Първият кръг от преговори в Исламабад преди 10 дни приключи без признаци за споразумение относно бъдещето на Ормузкия проток – ключов воден маршрут, който бе затворен за корабоплаване от Иран в първите дни на конфликта, прекъсвайки доставките на около една пета от световния петрол и газ, посочва "Гардиън".

Тръмп удължава примирието за неопределен срок, докато Иран заявява, че засега няма да се включи в преговорите, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Това бе обявено, след като предвидените преговори между делегациите на САЩ и Иран в Пакистан бяха отложени поради несигурност относно основните елементи на евентуално споразумение, отбелязва изданието.

Решението за удължаване на примирието бележи значителна промяна в позицията на Тръмп, който по-рано същия ден заяви, че ако до днес не бъде постигнато споразумение, очаква да "започне бомбардировките, защото това е по-добрият подход". Той добави, че военните са "готови да действат".

Промяната в позицията му имаше за резултат предаването на инициативата на Техеран, който се наслаждава на способността си да оказва натиск върху световните енергийни пазари чрез контрола си над Ормузкия проток, посочва "Вашингтон пост".

Тръмп заяви, че е взел решението да отложи атаката по молба на пакистански официални представители, посредничещи в преговорите. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф направи изявление, в което благодари на Тръмп "за това, че любезно е приел молбата за удължаване на примирието, за да може текущите дипломатически усилия да следват своя ход".

Посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви снощи, че преговорите ще бъдат възобновени едва след като Вашингтон прекрати блокадата.

"Мисля, че следващият кръг от преговорите ще се състои в Исламабад", каза той. Той определи морската блокада като нарушение на примирието и повтори, че нейното вдигане е условие за нови преговори.

Тръмп удължава примирието, за да даде на Иран повече време за преговори, извежда в заглавие френският в. "Монд".

Блокадата на пристанищата по иранското крайбрежие ще остане в сила, заяви вчера американският президент, като добави, че американските въоръжени сили "във всички останали аспекти ще останат в готовност и способни да действат".

Тръмп отложи за неопределено време срока на примирието, като се позова на молбата на посредника Пакистан и подчерта необходимостта да се даде време на "разединеното" иранско ръководство да изготви предложение, отбелязва "Монд".

Удължаването на примирието бе оповестено, след като Белият дом съобщи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс няма да замине за Пакистан за това, което се очакваше да бъде втори кръг от мирните преговори.

"Пътуването до Пакистан няма да се състои днес. Всякаква допълнителна информация относно личните срещи ще бъде обявена от Белия дом", посочи представител на Белия дом в изявление.

Тръмп беше заявил по-рано, че няма да удължи примирието и предупреди за бомбардировки, когато то изтече, но после явно е размислил. "Наредих на нашите въоръжени сили да продължат блокадата и във всички други отношения да останат в готовност и способност, и затова ще удължа примирието до момента, в който бъде представено предложението (на Иран)", написа Тръмп в социалните мрежи.

"В Белия дом се провеждат допълнителни срещи на високо равнище, в които ще участва вицепрезидентът", посочи официален представител в кратко изявление преди обявяването от Тръмп на удължаването срока на примирието. По същото време говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че все още не е взето окончателно решение дали Иран ще участва в преговори, като обвини Вашингтон за "противоречивото му поведение и неприемливите действия", отбелязва "Монд".

С наближаването на първоначалния краен срок за примирие Техеран заплаши превантивно да атакува нефтопреработвателните съоръжения на съседите си от Персийския залив, ако тяхната територия бъде използвана за атака срещу Иран след изтичането на примирието.

САЩ и Иран се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, посочва "Монд".