Десетки футболисти от италианското калчо участвали във вечери с компаньонки

Прокуратурата в Милано разследва мрежа за експлоатация на проституция, свързана с агенция за събития, която организирала частни партита с участието на професионални футболисти. Според агенция Анса най-малко 70 играчи от серия А са присъствали на тези събития, макар че нито един от тях не е обект на наказателно разследване.

Имената на футболистите фигурират в документите по делото, но са заличени. Разследването е насочено към организаторите: четирима мениджъри са поставени под домашен арест, а финансовата полиция е конфискувала над 1,2 млн. евро по разпореждане на съдията Киара Валори. Сред участниците в тези вечери има играчи от клубове като Интер, Милан, Ювентус, Сасуоло и Верона. Все още не е установено колко от тях действително са използвали платени сексуални услуги.

Организацията действала като добре структурирана компания, предлагаща пакет „след мача", който започвал в популярни нощни клубове в Милано. При проявено желание продължавал в частни стаи, предоставени от самите организатори, за да се избегне разпознаване в хотели. Според съдебните документи жените, работещи за агенцията, били насърчавани да предлагат платени сексуални услуги на подбрани гости, най-често професионални футболисти.

Един от най-обсъжданите аспекти на случая е употребата на диазотен оксид, известен като „райски газ". Футболистите го използвали по време на партитата, тъй като той има психоактивен ефект, но не се открива при стандартните допинг тестове. Това го прави привлекателен за професионални спортисти, които искат да избегнат санкции.

Свидетелка, работила като ескорт и подала сигнал през август 2024 г., потвърждава честата употреба на веществото. Тя също така разкрива, че подобни събития са продължавали дори по време на локдауните заради COVID-19, когато социалните контакти бяха строго ограничени. По думите й, почти ежедневно са се организирали събирания с платени услуги.

Разследването показва, че в схемата са участвали около сто „момичета за компания", набирани чрез социалните мрежи, основно инстаграм, където събитията били рекламирани като ексклузивни партита. Само част от тях обаче са предлагали сексуални услуги. Организаторите задържали поне 50% от печалбата, като жените плащали и наем за стаите, използвани за срещите. Разходите за тези вечери достигали хиляди евро- от луксозни маси с шампанско до допълнителни плащания за интимни услуги. Според прокуратурата реалните приходи от дейността значително надвишавали официално декларираните и били изцяло свързани с този бизнес модел.