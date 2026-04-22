Украйна пуска руския петрол към Европа по петролопровода „Дружба“

Украинският оператор на петролопровода „Дружба“ - „Укртранснафта“ е информирал официално унгарската петролна компания МОЛ (MOL), че е готов да възобнови транзита на суров петрол към Унгария и Словакия. Това съобщи днес Ройтерс, цитирайки изявление на МОЛ, информира БТА.

„Укртранснафта“, компанията, отговорна за експлоатацията на украинския участък от петролопровода „Дружба“, официално е уведомила МОЛ, че ремонтните дейности по „Дружба“ са приключили и че форсмажорните обстоятелства, в сила от 27 януари 2026 г., са преустановени от 18:00 ч. на 21 април 2026 г.“, се посочва в изявление на унгарската компания.

„Според уведомлението, „Укртранснафта“ е готова да възобнови транзита на суров петрол към Унгария и Словакия“, допълват от МОЛ.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера обяви, че петролопроводът „Дружба“, по който обичайно бива доставян руски петрол до Европа, е готов да възобнови работата си.

„Украйна приключи ремонтните дейности по участъка от петролопровода „Дружба“, който беше повреден от руски удар. Петролопроводът може да възобнови работата си“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“ (X).

Спирането на доставките предизвика възмущение от властите в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на вноса на руски петрол.

Унгарското и словашкото правителство - и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва въпреки руската инвазия в Украйна, обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта и възобновяването на доставките на петрол.

Заради спирането на доставките по „Дружба“ загубилото наскоро парламентарните избори правителство на Виктор Орбан заплаши да спре енергийната помощ за Украйна, а премиерът Орбан блокира пакета от 90 милиарда евро помощ за Киев, одобрен от Европейската комисия.

В публикацията си Зеленски посочи, че Украйна, чийто военен бюджет зависи в голяма степен от чуждестранно финансиране, очаква средствата да бъдат отпуснати след ремонта на „Дружба“, както е било договорено.