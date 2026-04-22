ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Украйна: Искаме Турция да е домакин на среща Зеленски - Путин

Украинският външен министър Андрий Сибига

Украйна е поискала от Турция да бъде домакин на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

Това идва на фона на усилията на Киев да възобнови мирните преговори, които са в застой, отбелязва агенцията.

Външният министър на Украйна заяви, че страната му е готова да вземе предвид което и да е друго място освен Беларус или Русия за среща с Путин, за която Зеленски отдавна настоява с цел ускоряване на решаването на продължаващата повече от четири години война.

По време на коментари на среща с журналисти във вторник, които бяха публикувани днес, Сибига не каза какъв е бил отговорът на Анкара на предложението.

Украинският външен министър Андрий Сибига

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

