Крайнодесният Джордже Симион поздрави Румен Радев за изборната победа

Лидерът на крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион поздрави Румен Радев за изборната победа. Това става ясно от прессъобщение на АУР, изпратено и до редакцията на БТА.
„От името на партията Алианс за обединение на румънците отправям нашите искрени поздравления за забележителната победа, постигната от Вас, г-н Радев, и от партията, която ръководите, на парламентарните избори, които се проведоха тази неделя. Тази категорична изборна победа бележи нова ера за вашата страна, но и за по-широката визия за Европа на суверенни нации“, посочва цитираният източник.
В съобщението се отбелязва още, че АУР подкрепя както засилването на регионалното сътрудничество, така и сътрудничеството между Румъния и България в рамките на НАТО, за да бъде укрепена сигурността в Източния фланг.
„Имаме същото задължение: да защитаваме националните си интереси с достойнство и да се борим румънците и българите да не бъдат третирани като граждани втора класа в Европейския съюз“, отбелязва Джордже Симион.
Той изразява увереност, че българският народ ще намери силно и благоприятно представителство в бъдещото правителство и изразява отвореност за тясно сътрудничество в дух на взаимно уважение и общи интереси.
В неделя, 19 април, партия „Прогресивна България“, водена от бившия президент Румен Радев, постигна убедителна победа на парламентарните избори в страната, получавайки 44,6 процента от гласовете.