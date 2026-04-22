ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Крайнодесният Джордже Симион поздрави Румен Радев за изборната победа

1468
Джордже Симион КАДЪР: Екс/@georgesimion

Лидерът на крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион поздрави Румен Радев за изборната победа. Това става ясно от прессъобщение на АУР, изпратено и до редакцията на БТА.

„От името на партията Алианс за обединение на румънците отправям нашите искрени поздравления за забележителната победа, постигната от Вас, г-н Радев, и от партията, която ръководите, на парламентарните избори, които се проведоха тази неделя. Тази категорична изборна победа бележи нова ера за вашата страна, но и за по-широката визия за Европа на суверенни нации“, посочва цитираният източник.

В съобщението се отбелязва още, че АУР подкрепя както засилването на регионалното сътрудничество, така и сътрудничеството между Румъния и България в рамките на НАТО, за да бъде укрепена сигурността в Източния фланг.

„Имаме същото задължение: да защитаваме националните си интереси с достойнство и да се борим румънците и българите да не бъдат третирани като граждани втора класа в Европейския съюз“, отбелязва Джордже Симион.

Той изразява увереност, че българският народ ще намери силно и благоприятно представителство в бъдещото правителство и изразява отвореност за тясно сътрудничество в дух на взаимно уважение и общи интереси.

В неделя, 19 април, партия „Прогресивна България“, водена от бившия президент Румен Радев, постигна убедителна победа на парламентарните избори в страната, получавайки 44,6 процента от гласовете.

Джордже Симион КАДЪР: Екс/@georgesimion

