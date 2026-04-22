Асен Василев: В ДБ да се разберат Манол Пейков или...

Иран обстрелва контейнеровоз край Оман

СНИМКА: Pixabay

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) подложи на обстрел контейнеровоз край бреговете на Оман, съобщи днес Британската организация за морски търговски операции (ЮКМТО), цитирана от ДПА, съобщи БТА.

Организацията заяви, че е получила сигнал за инцидент на 15 морски мили (около 28 километра) североизточно от Оман.

"Капитанът на контейнеровоз съобщи, че към кораба се е приближил плавателен съд на КГИР, без да бъде подаден радио сигнал, и след това е открил огън по кораба, при което са били причинени сериозни щети на мостика", посочи ЮКМТО.

Няма данни за пожар или въздействие върху околната среда, а целият екипаж е невредим, добавиха от организацията.

 

