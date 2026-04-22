Майката на младежа, убил 9 души в училище в Турция, е арестувана

Майката на младежа, който уби девет души при стрелба миналата седмица в училище в окръг Кахраманмараш, Югоизточна Турция, е била задържана и поставена под арест по обвинение в „причиняване на смърт по непредпазливост", съобщава агенция ДХА (DHA), цитирана от БТА.

Прокуратурата на Кахраманмараш съобщи във връзка с ареста на майката Пънар Пейман Мерсинли, че тя не е е взела предвид диагнозите и препоръките на детските психиатри, при които нападателят е бил воден на различни дати преди нападението.

Прокуратурата съобщи, че е получила от здравните институции всички данни и документи, свързани с установяването на здравните проблеми на извършителя Иса Арас Мерсинли, а в резултат на извършената проверка е установено, че двама психолози, работещи в две различни институции – държавна и частна, са поставили диагноза и са дали препоръки Иса Арас Мерсинли да получи лечение в детско психиатрично заведение.

Тези препоръки обаче не са били взети предвид от майката на младежа, който на 15 април уби девет души, от които осем ученици и един учител, и рани други 21. По този начин според прокуратурата майката е допринесла за извършването на убийствата и нанасянето на телесни повреди от страна на извършителя, което се оценява като проява на небрежност в отговорностите ѝ по отношение на лечението на констатираното психично разстройство на сина ѝ.

Предвид проявената от майката небрежност и тежестта на последствията, произтекли от нея, тя е била предадена от прокуратурата на съда с искане за задържане. По решение на съдията впоследствие майката е била поставена под арест.

14-годишният Иса Арас откри стрелба в две класни стаи на основното училище "Айсер Чалък" в град Кахраманмараш, при което уби девет души, а накрая се самоуби. Това се случи само ден след подобно нападение в гимназия в района на град Сиверек в югоизточния окръг Шанлъурфа, където нападател, въоръжен с ловна пушка, рани 16 души и след това сложи край на живота си.

Двата случая в толкова кратък интервал доведоха до въвеждането на нови мерки по отношение на сигурността в училищата в Турция, а президентът Реджеп Тайип Ердоган обеща, че ще въведе по-строги правила за притежание на оръжие и по-строги наказания за собствениците, чиито деца имат достъп до огнестрелни оръжия.