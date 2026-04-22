Китайският квантов компютър получава възможности за изкуствен интелект

Китайският квантов компютър от трето поколение Origin Wukong вече разполага с начални възможности за изкуствен интелект, което представлява значителна стъпка към по-практическо и достъпно приложение на квантовите технологии. Това пише КМГ.

Комбинацията между квантови изчисления и ИИ се разглежда като ключова посока за бъдещото развитие на изчислителната мощ, с потенциал да преодолее ограниченията на традиционните технологии.

Изследователските екипи работят върху хибридни алгоритми, които могат да намерят приложение в енергетиката, финансите и индустрията, като целта е да се подобри ефективността и точността при вземането на решения в различни сектори.