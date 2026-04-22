ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха шефката на тотото в Пловдив в натиск над ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22712095 www.24chasa.bg

Китай планира изграждане на „парник“ на Луната за бъдещи мисии

КМГ

1164
Снимка: Китайска медийна група

Китайски инженери разработват проект за изграждане на „парник" на лунната повърхност, която да подпомага роботизирани мисии и бъдещи дългосрочни изследвания. Това пише КМГ. Основната цел е да се създаде защитена среда, позволяваща на апарати и роботи да издържат на екстремните условия по време на лунната нощ, която продължава около 14 дни и достига температури до минус 200 градуса по Целзий.

Проектът стъпва върху напредъка на китайската лунна програма, включително мисията „Чан'ъ-6", която за първи път в историята върна проби от обратната страна на Луната. Подобни технологии се разглеждат като ключови за бъдещо устойчиво присъствие на човечеството на Луната.

Снимка: КМГ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

