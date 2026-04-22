КМГ: Международната общност трябва категорично да се противопоставя на новата „милитаризация“ на Япония

На 21 април Япония предприе стъпка, която предизвика сериозни опасения от гледна точка на евентуална „ремилитаризация" на страната. Правителството прие резолюция на кабинета за изменение на „Трите принципа за трансфер на отбранително оборудване" и насоките за тяхното прилагане, пише КМГ. С тази промяна на практика се допуска износът на оръжия със смъртоносно предназначение. Решението отменя досегашните ограничения на износа до пет категории с невоенно приложение, и бележи съществена промяна в политиката на страната в областта на сигурността.

В отговор международната общност, както и част от японското общество, изразиха сериозна загриженост, предупреждавайки, че подобни действия могат да засилят регионалната надпревара във въоръжаването, да изострят международните конфликти и да задълбочат нестабилността в световен мащаб.

Япония е сред победените държави във Втората световна война и след края на конфликта приема строга политика, ограничаваща износа на оръжия чрез т.нар. „Три принципа за забрана на износ на оръжия". През последните години обаче, на фона на засилващото се влияние на консервативни и десни политически сили, тази рамка постепенно се разхлабва.

Паралелно с това редица политически сигнали засилват опасенията от промяна в отбранителната политика на страната. Сред тях са изказвания на японския министър-председател Санае Такаичи относно възможна „екзистенциална криза" за Япония в контекста на ситуацията около Тайван, преминаването на японски разрушител през Тайванския проток, както и действия като поднасяне на дарове в Храм Ясукуни, където са почитани и осъдени военни престъпници от войната. В същото време се наблюдава и устойчиво увеличаване на бюджета за отбрана. Тези процеси се разглеждат от редица анализатори като ускоряване на тенденции към т.нар. „ремилитаризация".

На този фон редица държави трябва да подчертават необходимостта от повишена бдителност и засилено международно сътрудничество с цел запазване на мира и стабилността. Според тях поддържането на регионалната сигурност изисква координирани усилия и недопускане на действия, които биха могли да доведат до нова ескалация на напрежението.