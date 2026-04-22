КМГ: Стратегията „печеля-печелиш“ наистина се оказва печеливша

Един от основните стълбове, на които стъпва китайската външна политика е принципът "печеля-печелиш". И той наистина се оказва печеливш, както за Пекин, така и за останалите държави, решили да си сътрудничат с него, пише КМГ. Неслучайно, канадският премиер Марк Карни заяви, че търси по-тесни с Китай за развитието на икономиката. Разбира се, примери в това отношение могат да се дадат с развити или развиващи се страни от различни континенти, но най-важното е да се фокусираме върху България.

Двустранните отношения между Китай и България винаги са били стабилни, макар през годините да е имало възходи и падения. Но днес, те са в най-високата си точка на развитие, което само би могло да донесе ползи и на двете. Особено в момент на политически и икономически сътресения в световен мащаб.

Наскоро в Хайкоу, остров Хайнан, се проведе 6-ото международно търговско изложение, където България за пръв път бе представена със свой павилион, който веднага привлече вниманието на местните потребители. На него бяха представени козметични продукти от маслодайната роза, прославила ни по света. (70% от розовото масло идва именно от родината ни). Китайските камери уловиха жени, които си купуваха сапуни, шампоани, кремове и др., и щастливи, коментираха пред журналисти, че до този момент само са слушали за продуктите от българска роза, но най-накрая имат възможността да ги имат. От личен опит знам, че в Китай знаят България като "Страната на розите". Затова не бива да се учудваме, дори няма да прозвучи нескромно, ако заявим, че стоките, съдържащи розово масло, са се превърнали в хит на изложението, известно като "прозорец за възможности за срещи с различни култури".

И тук идва големият въпрос: "Защо, след като родните ни политици са добре запознати с този факт - розата е наша визитна картичка навсякъде, не потърсят пазари, където наистина да бъде оценена, както трябва?" Още повече, че китайският пазар наистина е огромен и покрай продуктите от българска роза, може да се събуди желанието и интереса у местните да посетят държавата ни по време празника на розата в Казанлък и постепенно да започнем да си развиваме и туризма.

Пекин протяга ръка на всички развиващи се държави, без да очаква друго в замяна освен приятелство и лоялно партньорство. За съжаление, у нас се наблюдава една голяма заблуда, повечето управляващи са като "коне с капаци", фокусирани единствено върху Европа и Запада като цяло, макар те отдавна да са ни показали, че се интересуват единствено от себе си, не насърчават развитието на други държави, защото от техен интерес е да ги държат бедни и да им продават ненужната продукция.

А България определено има какво да предложи - много повече от козметика. При по-прагматични решения може да прославим нашия мед, вино (чиято слава замира, за сметка на това, произвеждано в съседни балкански страни), лютеница, сирене - имаме толкова неща, които можем да предложим, но липсва предприемчивост, желание, пък и вероятно има някакви предразсъдъци и разбира се - мисълта "Какво ще кажат западните ни партньори?!" Сякаш последното е от съществено значение...

Има и други скрупули - повечето българи са на мнение, че в Китай се произвежда всичко, така че едва ли ще се заинтересува от нашата продукция. Това мислене е най-голямата грешка, защото всяка държава има уникални за културата си продукти, които представляват събуждат интерес. Затова политиката "печеля-печелиш" е много важна и полезна. Изложението в Хайнан е добра основа, върху която да се стъпи за засилване на двустранните търговски отношения днес, за да берем плодовете от тях утре.