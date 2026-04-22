Китай тържествено посрещна останките на мъчениците от Китайската народна доброволческа армия

КМГ

1856
Снимка: Китайска медийна група

Днес в Шън'ян, Североизточен Китай, се състоя церемония по посрещане на 13-ата партида от останки на мъченици от Китайската народна доброволческа армия в Южна Корея. Това пише КМГ.

Сутринта специалният превозен самолет „Юн-20Б", изпратен в Южна Корея, пристигна на международното летище „Таосиен" в Шън'ян, ескортиран от 4 изтребителя „Дзиен-20". Формацията от 5 самолета се издигна в небето, за да почете с най-високи почести паметта на героите.

С тържествена церемония ковчезите с останките на героите бяха покрити с национални знамена, отдавайки почит към предците и вечно възпоминание за героите.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)