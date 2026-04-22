КМГ успешно проведе събитието „Очарованието на китайския език“ за 2026 г.

По повод Деня на китайския език на ООН за 2026 г. Китайската медийна група проведе събитието „Очарованието на китайския език" на пет континента. Инициативата е част от механизма „Партньорство за разпространение на китайския език по света".

Тази година събитието беше под мотото „Технологиите подпомагат изучаването на китайски език и разпространението на китайската култура в чужбина". Много чуждестранни приятели, които изучават китайски език или са любители на китайската култура, имаха възможност да участват в излъчването на специални програми на КМГ и да изпитат на живо многоезичните AI интерактивни продукти и новите медийни формати „Лесно изучаване на китайски език". Освен това те се насладиха на шедьоври на КМГ, които съчетават мисъл, изкуство и технологии, както и участваха лично в разнообразни дейности, свързани с националната култура и нематериалното културно наследство. По този начин чуждестранната аудитория успя по-дълбоко да усети красотата на китайския език и писменост, иновативния дух на китайското „умно производство" и очарованието на китайската култура.