ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Украйна ще помага за сваляне на напрежението между балтийските държави и Русия

Украински дронове стана повод за напреженвието между Москва и балтийските държави.

Украйна ще помогне на Литва, Латвия и Естония във връзка с информационните атаки на Русия и обвиненията ѝ към балтийските страни, че предоставят въздушното си пространство на украинските дронове, съобщи Укринформ, цитирайки украинския външен министър Андрий Сибига.

"В момента руснаците са особено активни в кампаниите си за дезинформация в балтийските държави. Те разпространяват посланието, че вие (страните от Балтика) сте предоставили въздушното си пространство на украинските дронове. Има и още няколко (подобни) теми", подчерта Сибига пред журналисти.

Балтийските партньори искат помощта на Украйна за намаляване на напрежението във връзка със заплахите от страна на Русия, добави той.

"И ние, разбира се, ще помогнем на нашите приятели", заяви украинският външен министър.

Както съобщи преди това Укринфом, на 10 април Естония, Латвия и Литва излязоха със съвместно изявление чрез своите външни министри, в което отрекоха обвиненията на Москва, че са предоставили небето си за нанасяне на украински удари по територията на Русия.

В края на миналия месец в балтийските страни бяха открити отломки от украински дронове. Тогава Литва, Латвия и Естония заявиха, че нямат съмнение, че причината за това е руската агресия срещу Украйна и че тези случаи трябва да доведат до увеличаване на натиска върху Москва, припомня БТА.

Украински дронове стана повод за напреженвието между Москва и балтийските държави.

Четете още

Още от Европа

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)