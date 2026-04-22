Джао Лъдзи се срещна със заместник-председателя на Европейския парламент Юнус Омаржи

На 21 април в Пекин Джао Лъдзи, председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители се срещна със заместник-председателя на Европейския парламент Юнус Омаржи. Това пише КМГ.

Джао Лъдзи заяви, че срещата на председателя Си Дзинпин с лидерите на ЕС в Пекин през миналата година е очертала посоката за развитието на двустранните отношения. По думите му Китай е готов да работи съвместно с ЕС за прилагане на постигнатия между лидерите важен консенсус, като поддържа партньорството, насърчава взаимното уважение и развива сътрудничество, от което печелят и двете страни. Той подчерта значението на мултилатерализма и необходимостта от устойчиво и дългосрочно развитие на отношенията между Китай и ЕС, като отбеляза, че обменът между законодателните органи е важен елемент от този процес.

Омаржи от своя страна заяви, че възобновяването на нормалния обмен между законодателните органи на ЕС и Китай, както и постигнатият положителен напредък, отразяват политическата воля на двете страни за насърчаване на двустранните отношения. Той подчерта, че Европейският парламент се придържа към политиката за „един Китай" и изрази готовност за задълбочаване на диалога и обмена с ОСНП в дух на откровеност и взаимно уважение.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

