ЕК предлага мерки срещу поскъпването на изкопаемите горива

Европейската комисия предложи днес мерки срещу поскъпването на изкопаеми горива и за ускорено въвеждане на възобновяемата енергия. Съгласуването на действията е от ключово значение, се отбелязва в съобщението на ЕК по този повод. Мерките ще бъдат обсъдени на изнесеното заседание на Европейския съвет в Кипър в следващите два дни.

Комисията е готова да бъде координатор при обсъждането на въпросите за презареждане на газовите хранилища, осигуряването на гъвкавост и освобождаването на количества от петролните запаси в страните от ЕС. Според ЕК трябва да се обсъждат също националните мерки за осигуряване на керосин и дизел, както и производствените мощности на рафинериите.

Нова работна група на комисията ще следи производството, вноса, износа и количествата в запасите от транспортни горива в ЕС. Това ще позволи бързото засичане на възможност за недостиг и, в случай на спешно освобождаване на запаси, ще очертава целенасочени мерки за поддържане на балансирано разпределение на резервите. Комисията ще предоставя разяснения за действащото законодателство по отношение на самолетното гориво, за да смекчи въздействието от високите цени и възможния недостиг на керосин.

ЕК отбелязва, че националните правителства могат да предприемат целенасочени и временни мерки за обезщетяване на потребителите и дружествата за ръста на енергийните цени по схеми за подпомагане на доходите, с енергийни ваучери, намаляване на акцизите върху електроенергията за уязвими домакинства. Комисията ще приеме временни изменения в правилата за държавната помощ с допълнителна гъвкавост и създаване на възможност за спешни мерки за подкрепа на най-уязвимите икономически сектори.

До лятото ЕК ще представи план за ускорена електрификация, в който ще призове за максимално използване на съществуващата инфраструктура за възобновяема енергия и за бързо обновяване на големите вятърни паркове и централи за възобновяема енергия.

Комисията ще представи законопроект за мрежовите такси и данъчното облагане, така че електроенергията да се облага с по-ниски данъци от изкопаемите горива. ЕК ще помогне на държавите от ЕС да използват максимално наличното европейско финансиране.

Според комисията в областта на енергетиката ЕС има нужда от инвестиции за 660 милиарда евро годишно до 2030 година.

За втори път за по-малко от пет години европейците плащат цената на зависимостта от внос на изкопаеми горива, отбелязва комисията. След задълбочаването на конфликта в Близкия изток ЕС е похарчил допълнително 24 милиарда евро за внос на енергия заради повишаването на цените, без да получи нито една допълнителна молекула енергия. Ускоряването на прехода към чиста, сигурна и достъпна енергия е задължително за икономиката, обобщава ЕК, цитирана от БТА.