МВнР: В Япония е издадено предупреждение за потенциално силно земетресение

В Япония е издадено предупреждение за потенциално силно земетресение с магнитуд 8 или по-висок, което е вероятно да засегне през следващата седмица най-вече районите по протежение на падината Чишима и Японската падина. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

Властите в страната призовават, с цел подготовка за прогнозираното мащабно сеизмично събитие, гражданите да се запознаят с наличната информация за евакуационните убежища и транспортните маршрути, да бъдат в готовност с аварийни чанти, да обезопасят мебелите в жилищата си, както и да се запасят с необходимите вещи, храна и вода.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Япония или планиращи пътуване до страната, да следят и спазват препоръките на местните власти, публикувани и редовно актуализирани на уебстраницата на Японската метеорологична агенция.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Япония на дежурния телефон за спешни случаи: +81 80 7966 5608 или на имейл: [email protected].

Земетресение с магнитуд, оценен на 7,4, разлюля североизточното крайбрежие на Япония преди два дни, съобщи тогава Японската метеорологична служба, цитирана от Ройтерс. Най-силно засегнати от труса тогава са районите Хокайдо и Тохоку.