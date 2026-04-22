Германия се превъоръжава заради Русия

Германският министър на отбраната Борис Писториус представи нова национална военна стратегия в рамките на отговор на нарастващата заплаха за Берлин от Москва, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бундесверът, германските въоръжени сили, преминава през програма за превъоръжаване вследствие на руската инвазия в Украйна, а през януари Федералната република върна наборната военна служба, макар и под доброволна форма, в опит да увеличи числеността на войската.

Планът за отбраната на Писториус включва първата цялостна военна стратегия и анализ на способностите на армията, като определя организацията, структурата и размера на въоръжените сили. Въпреки че подробностите са класифицирани, Писториус заяви, че плановете включват „превръщането на Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа".

Министерството на отбраната в Берлин разглежда Русия като най-голямата заплаха за Германия.

„С превъоръжаването си тя (Москва) се подготвя за военна конфронтация с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за отстояване на интересите си", заяви Писториус.

Гермния си е поставила за цел да увеличи състава на армията си до 460 000 войници, за да може да противодейства на руската агресия.

В стратегията на Берлин се подчертава също важността на прецизните оръжия с голям обсег и системите за противовъздушна отбрана, но и на развитието на технологии като изкуствен интелект, квантови изчисления и роботика. „В краткосрочен план укрепваме отбраната и устойчивостта си, в средносрочен – целим значително повишаване на способностите, а в дългосрочен – да постигнем технологично превъзходство", обясни Писториус.

