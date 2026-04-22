Сигнали за бомби са получени в училищата в Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора

Сигнали за бомби бяха получени днес в градове в Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщават местните медии.

След като вчера бяха получени десетки фалшиви сигнали за бомби в училища в хърватската столица Загреб, днес отново бяха получени такива сигнали в Приморско-горанския регион, Западна Хърватия, информира хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

На адресите на общо 16 училища в района са пристигнали днес писма с предупреждение за заложена бомба в около 7 ч. сутринта местно време (8 ч. българско време). Училищата бяха евакуирани, а след проверка на полицията бе установено, че сигналите са фалшиви и учебните часове продължиха по график.

По-късно днес бяха получени сигнали за бомби и в два търговски центъра в град Риека в същия район. Центровете бяха евакуирани, а полицията все още извършва проверка.

ХРТ отбелязва, че от началото на седмицата се наблюдава вълна от фалшиви сигнали за поставени бомби, а хърватското министерство на науката, образованието и младежта призова извършителите да не всяват паника и страх.

Сигнали за бомби бяха получени днес и в училища в Черна гора, като полицията е установила, че един и съши мейл е разпратен до различни основни училища в Цетине, Бар, Тузи, Беране и други градове в страната, информира черногорската национална телевизия РТЦГ. Учебните часове са отменени за днес и се извършва полицейска проверка.

Също така до черногорското правителство, полицията и Агенцията за национална сигурност е изпратен мейл със сигнал за бомба у пътник на черногорското летище. След проверка е установено, че става въпрос за фалшив сигнал.

Черногорската полиция разпространи съобщение, в което се посочва, че от днес до края на учебната година всяка сутрин ще се извършват щателни проверки на училищата преди началото на учебните часове. Целта е да се осигури безпрепятственото и сигурно провеждане на часовете.

"Апелираме към родителите да обърнат специално внимание на дейностите на децата в киберпространството и да разговарят с тях за значението на уважението на закона и възможните последици от такова незаконно поведение", се отбелязва в съобщението.

Сигнали за бомби бяха получени и в няколко училища в Сараево, Босна и Херцеговина, тази сутрин, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

Училищата са получили сигналите по електронната поща. Към момента полицията извършва проверка.

Преди няколко дни сигнали за поставени бомби бяха получени и в двата най-големи търговски обекта в центъра на Сараево, но след проверка се установи, че са били фалшиви, припомня БХРТ.