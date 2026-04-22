Изтребители се сблъскали в Южна Корея, защото пилотите им снимали

Южнокорейските власти установиха, че през 2021 г. два изтребителя са се сблъскали във въздуха, защото пилотите са снимали и записвали видео, съобщава Би Би Си.

Инцидентът е станал, докато изтребителите са изпълнявали полетна мисия в централния град Даегу, според Комисията за одит и инспекция в Сеул.

Пилотите са оцелели без наранявания, но сблъсъкът е повредил самолетите, което е струвало на военните 596 000 долара за ремонт.

Един от пилотите, който оттогава е напуснал армията, е бил глобен с 88 милиона вона. Инцидентът се е случил, защото той е искал да направи снимки в чест на последния си полет с военната си част.