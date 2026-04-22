ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Белгия дава на Украйна 15 установки "Гепард"

2096
Белгия ще закупи и предаде на Украйна 15 самоходни противовъздушни установки "Гепард", съобщиха местни медии. Дарението ще бъде осигурено в изпълнение на решение на белгийското правителство от началото на месеца за оказване на допълнителна помощ за Киев на стойност 1 млрд. евро, съобщава БТА.

Отбелязва се, че установките са произведени в Белгия през 70-те години на миналия век в сътрудничество с израелската група "Елбит системс". В последните близо 30 години установките не са били на въоръжение и са били откупени обратно от производителя. Преди да бъде доставено на Украйна, въоръжението ще премине техническа подготовка.

Установките "Гепард" са с верижно задвижване и разполагат с две оръдия и радари за поразяване на въздушни цели с малък обсег. Белгия е разполагала с 54 такива машини и те никога не са били използвани в бой до предаването на част от тях на Украйна. Установките са се оказали полезни за свалянето на дронове и ракети, уточняват медиите.

