Нови финансови облекчения и социални мерки в Гърция

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви нов пакет от 8 икономически мерки, насочени към подпомагане на домакинствата чрез разпределяне на бюджетния излишък за 2024 г.

Предвижда се допълнителен финансов ресурс от още 500 милиона евро, с което общият обем на мерките за периода 2026–2027 г. се увеличава значително. Основен акцент е поставен върху по-гъвкавото управление на задълженията към държавата и разширяване на социалната подкрепа.

Съществена промяна засяга пенсионерите и уязвимите групи. Годишната помощ, изплащана през ноември, се увеличава от 250 на 300 евро. Мярката включва приблизително 85% от хората над 65-годишна възраст, включително неосигурени възрастни и хора с увреждания. Общата стойност достига 198 милиона евро, като се добавят още 420 000 нови получатели.

Подкрепата за семействата също се засилва. В края на юни ще бъде изплатена еднократна помощ от 150 евро на дете, без необходимост от подаване на заявление. От нея ще се възползват близо 1 милион домакинства с над 3 милиона членове, което обхваща около 80% от семействата с деца.

В жилищната политика се увеличават доходните прагове за възстановяване на наем, с което още 70 000 домакинства ще получат достъп до мярката. Така общият брой на подпомаганите наематели надхвърля 1 милион, или около 86% от всички. Държавата ще възстановява един месечен наем до 800 евро на изрядни наематели, като плащането ще се извършва автоматично всяка година през ноември. Семействата с деца ще получават допълнителен бонус от 50 евро към тази помощ.

Особен акцент е поставен върху управлението на частния дълг. Новите правила предвиждат възможност за вдигане на запор върху банкови сметки при изплатени 25% от задълженията и уредени останали данъчни дългове, разширяване на извънсъдебния механизъм за уреждане на задължения от 5 000 до 10 000 евро, което ще обхване около 300 000 длъжници, включване на стари просрочени задължения в схеми за разсрочване до 72 вноски.

Тези мерки засягат приблизително 1,3 милиона физически лица и 284 000 юридически лица, при общ обем на задълженията от над 95 милиарда евро.

В подкрепа на първичния сектор продължава и 15% субсидия за торове до август, от която ще се възползват около 250 000 земеделски производители.

Според правителството пакетът представлява целенасочен опит да се намали финансовото напрежение върху домакинствата, да се даде „втори шанс" на длъжниците и да се стимулира икономическата активност в страната.