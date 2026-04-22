Иран взе 2 кораба за заложници

СНИМКА: Ройтерс

Иран твърди, че е взел за заложници два кораба, които в момента се намират под контрола на Революционната гвардия. Това се случва, след като три плавателни съда бяха атакувани в Ормузкия проток.

Информационна агенция „Тасним" съобщи, че двата кораба са нарушили правилата. Пленените кораби са MSC Francesca и Epaminondas - два от тези, по които по-рано бяха атакувани в Ормузкия пролив.

КАДЪР: MarineTraffic
КАДЪР: MarineTraffic

Според агенцията корабите са застрашили морската сигурност, като са плавали без необходимите разрешителни и са манипулирали навигационните системи. Плавателните средства са били ескортирани до иранския бряг, съобщава "Дейли мейл". 

Това се случва, след като надеждите за мир бяха сериозно застрашени в сряда, когато поне три контейнеровоза бяха обстреляни в Ормузкия проток, само няколко часа след като Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието.

С оглед на несигурността около подновяването на мирните преговори в Исламабад, примирието става все по-крехко, особено след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс не е напуснал Вашингтон, а Иран все още не е потвърдил участието си в преговорите.

Напрежението се засили още повече в сряда, след като Иран заплаши, че ще нанесе разгромяващи удари, ако боевете в Близкия изток бъдат възобновени.

Контейнеровозът Epaminondas, плаващ под либерийски флаг, претърпя повреди по мостика си, след като беше ударен от стрелба и ракетни гранати североизточно от Оман, само часове след като Тръмп обяви удължаване на примирието.

Организацията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи, че капитанът на кораба е докладвал, че към него се е приближила канонерска лодка на Иранската революционна гвардия. Според организацията, впоследствие корабът е бил обстрелян.

По-късно UKMTO съобщи, че втори контейнеровоз е бил обстрелян на около осем морски мили западно от Иран. Корабът MSC Francesca, плаващ под панамски флаг, не е пострадал, а членовете на екипажа му са в безопасност.

Трети контейнеровоз, идентифициран като Euphoria, е бил обстрелян на около осем морски мили западно от Иран, докато преминавал през пролива Хормуз. Корабът под либерийски флаг, който не е пострадал, е спрял във водата. Екипажът му е в безопасност, съобщиха източниците.

Тръмп обяви в сряда, че примирието между САЩ и Иран ще бъде удължено.

СНИМКА: Ройтерс
КАДЪР: MarineTraffic
КАДЪР: MarineTraffic

