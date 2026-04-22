Рюте: НАТО винаги ще защити Турция

НАТО винаги ще прави необходимото, за да защити Турция и всички страни от Алианса, заяви при посещението си в Анкара днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Франс прес и Анадолската агенция.

„Иран сее терор и хаос, и това се усеща силно тук, в Турция. През последните седмици НАТО успешно прихвана четири ирански балистични ракети, насочени към Турция", припомни Рюте, като заяви, че Алиансът е напълно подготвен за подобни ситуации.

Генералният секретар на НАТО днес посети централата на турската компания „Аселсан" (Aselsan), която е сред гигантите в турската отбранителна индустрия. При визитата си Рюте приветства „революцията на турската отбранителна индустрия", като каза, че „в лицето на огромните опасности, пред които са изправени страните от НАТО, Алиансът трябва да засили иновациите и производството си още повече". „Става дума за системи за противовъздушна отбрана, дронове, боеприпаси, радари, космически технологии и много други неща, които в бъдеще ще ни защитят. Вие (Турция) развивате авангардни технологии (...) и владеете много от тях, а ние имаме нужда именно от това", добави той.

Генералният секретар на НАТО се срещна и с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Срещата протече при закрити врата, предаде ТРТ Хабер. По-късно днес се очаква той да се срещне и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Визитата на генералния секретар на Алианса в Турция идва само няколко месеца преди провеждането на тазгодишната среща на върха на НАТО в Анкара, която е планирана за началото на юли, припомня БТА.