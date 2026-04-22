Посланиците от ЕС одобриха заема от 90 млрд. евро за Украйна

Посланиците на държавите от ЕС в Брюксел одобриха днес решенията за отпускане на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи говорител на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. Той уточни, че сега предстои писмена процедура за завършване на този процес.

Очаква се писмената процедура да приключи утре следобед. Така ще завърши приемането на две решения, блокирани в последните месеци от Унгария заради спирането на доставките от Русия по петролопровода "Дружба". Предвижда се доставките да бъдат възобновени тази седмица.