Гърция ще ускори съдебните процедури по случаи със замесени политически лица, съобщава гръцката телевизия "Антена". Министерството на правосъдието ще внесе в парламента за гласуване законовата мярка, засягаща подобни случаи.

Днес министъра на правосъдието на Гърция Йоргос Флоридис разговаря с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, която е в Атина. На продължила половин час среща по-рано през деня двамата са обсъдили разследването на Европейската прокуратура за злоупотреба с европейски субсидии. В случая бяха замесени имената на депутати. През март в гръцкия парламент бяха внесени две преписки, с които се иска имунитетът на депутатите.

Разрастването на скандала доведе и до промени в кабинета, след като имена на министри от правителството на премиера Кириакос Мицотакис също бяха замесени в разследването на злоупотребите.

В момента в гръцкия парламент тече дебат по въпроса за свалянето на имунитета на 13 народни представители като резултати се очакват след поименно гласуване по-късно днес, пише БТА.

На срещата си с Кьовеши гръцкият правосъден министър е поискал преписките, по които има замесени политически лица да не бъдат препращани постепенно, а информацията да бъде предавана наведнъж. Европейският главен прокурор е изразила съгласие с искането на Гърция и се е ангажирала с решаване на въпроса, съобщава "Антена".

Планирани са срещи на европейския главен прокурор с министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос и с министъра на финансите Кириакос Пиеракакис.

Утре Кьовеши ще участва в единадесетото издание на Делфийския икономически форум, чийто домакин е Гърция.