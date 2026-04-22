Почина операторът Тодор Даскалов, заснел част от и...

Ливан: Ще поискаме продължаване на примирието с Израел с един месец

Войник СНИМКА: Pixabay

Ливан ще поиска в рамките на утрешните преговори с израелски представители срокът на примирието между двете страни да бъде продължен с още месец, съобщи ливански официален представител, цитиран от Франс прес и БТА.

"Ливан ще поиска продължаването на примирието с един месец, както и строго спазване на споразумението за прекратяване на огъня и прекратяване на всички операции по взривяване и разрушаване (на обекти) в райони, в които израелските сили поддържат присъствие", посочи представителят.

От своя страна, ливанският президент Жозеф Аун заяви днес, че се водят преговори за възможно продължаване с десет дни на споразумението за прекратяване на огъня, чийто срок изтича тази неделя.

