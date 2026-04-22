Зеленски: Повече от 2100 украински деца са върнати у дома от началото на инициативата „Да си върнем децата“

Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

От стартирането на украинската инициатива „Да си върнем децата“ през 2023 г. са върнати повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, като от началото на тази година са върнати 150 от тях, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви това в изявление в „Телеграм“ след доклад на представителите на екипа на „Да си върнем децата“ - Александър Бевз и Максим Максимов - за работата на инициативата.

Според Зеленски, в обсъждането е било специално разгледано оказването на подкрепа за усилията на страната в рамките на международни организации. 

„Наскоро, за първи път на ниво ООН, депортирането и принудителното прехвърляне на нашите деца беше класифицирано като престъпление срещу човечеството. Това е много важно и тази работа трябва да продължи“, отбеляза той.

Президентът съобщи, че се подготвя среща на министерско равнище на Международната коалиция за връщане на украинските деца, насрочена за 11 май в Брюксел. „Разчитаме на активно участие, конкретни решения и ефективна подкрепа от партньорите ни“, добави президентът.

Европейската полицейска агенция (Европол) е предоставила на украинските власти информация относно насилствено изселените украински деца.

