От публичен линч до възмездие: как една италианка осъди критиците си в социалните мрежи

Десетки хейтъри се нахвърлиха срещу жена от Торино, „разобличена" публично за изневярата си от бившия си годеник

Историята на Кристина Сейманди започва през лятото на 2023 г. като привидно частна драма между двама души, но бързо прераства в един от най-обсъжданите обществени случаи в Италия. Това, което тогава трябва да бъде празник, се превръща в сцена на публично унижение, а след това -в лавина от онлайн омраза, която изглежда безконтролна. И все пак, именно от тази лавина се ражда и нейното възмездие.

Всичко се случва в Торино, в една гореща юлска вечер. Гостите пристигат във вилата на банкера Масимо Сегре с очакването да празнуват любовта и предстоящия брак на двойката. Връзката им започнала още през 2020 г., когато той й предложил брак. Подарил й дори фамилен пръстен като символ на обвързаност и взаимно обещание за вярност. Сватбата е отлагана няколко пъти, но никой не предполага, че изобщо няма да се състои.

В един момент вечерта рязко променя своя ход. Сегре взема думата. Вместо тост, той започва дълго, внимателно подготвено изявление. Говори за любовта, за доверието, за обещанията. След това пред всички обвинява Сейманди в изневяра, твърдейки, че тя е поддържала паралелна връзка. Сцената е едновременно неловка и шокираща, гостите мълчат. В края на речта си той й „дава свобода", дори допълва иронично, че може да замине на почивка с другия мъж.

Самият Сегре по-късно ще защити действията си, настоявайки, че не е извършил насилие, а просто е казал истината публично. В писмо до италиански медии обяснява, че изборът му да сложи край на връзката по този начин е бил опит да предотврати бъдещи „изкривени версии" на историята. Подчертава, че според него връзката им е била изключителна и че той самият е бил напълно верен.

Каквито и да са били мотивите му, последствията са незабавни и далеч надхвърлят личното. Някой от присъстващите на фаталното парти записва случилото се. Видеото изтича онлайн и за броени дни обикаля цяла Италия. Частният момент се превръща в публичен спектакъл, коментиран, анализиран и обсъждан навсякъде-от телевизионни студиа до социалните мрежи.

Точно там се случва вторият, още по-брутален етап от историята. Кристина се превръща в мишена на масови атаки. Коментарите не са просто критични, а унизителни, често изпълнени със сексизъм и лични обиди. Виртуалното пространство усилва ефекта от първоначалното публично разобличение, превръщайки го в колективен линч. Непознати хора се чувстват оправомощени да съдят, да заклеймяват и да унижават.

Именно тук се случва и обратът. Вместо да се скрие от публичното внимание, Сейманди започва да подава жалби срещу най-агресивните коментари. Разследванията постепенно разкриват нещо неочаквано- зад профилите не стоят анонимни „тролове", а реални хора с лица, професии и социален статус. Сред тях има учители, служители на реда, предприемачи, хора, които в ежедневието си поддържат образ на уважавани граждани. Сблъсъкът с реалността води до бързи последствия. Част от тях избират да се извинят и да постигнат извънсъдебни споразумения, изплащайки обезщетения, които достигат и до пет хиляди евро. Други приемат наказателни санкции. Така виртуалната агресия се превръща в реална отговорност, нещо, което дълго време изглеждаше почти немислимо.

Но може би най-силният жест идва от самата Сейманди. Тя обявява, че няма да задържи парите за себе си, а ще ги дари за подкрепа на жени, жертви на насилие. С този акт историята окончателно променя своята посока. От разказ за унижение тя се превръща в разказ за възстановяване на достойнството и за поставяне на граници.