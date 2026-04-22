Опозицията в РСМ предлага бъдещите депутати да нямат право на двойно гражданство

Парламентарната група на управляващата в Северна Македония партия ВМРО-ДПМНЕ е внесла в парламента предложение за изменение на Закона за народните представители, което предвижда депутатите да нямат право на чуждо гражданство.

Информацията обяви на профила си във Фейсбук бившият министър на външните работи и депутат от ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошоски, след като от СДСМ разпространиха след изборите в България съобщение с конкретно изброени представители на ВМРО-ДПМНЕ, които според опозиционната партия имат българско гражданство, и въпрос за кого са гласували те на българските избори.

В интервю по ТВ Сител, един от посочените в съобщението на СДСМ - депутатът от ВМРО-ДПМНЕ Боян Стояноски, отрече твърденията, че притежава българско гражданство, а според Дафина Стояновска, също депутат от управляващата в Северна Македония партия, с внасянето на законопроекта твърденията на СДСМ "ще се спукат като сапунен мехур“.

Медиите в Северна Македония пишат, че подписалите предложението са именно депутатите, за които от СДСМ твърдят, че имат и българско гражданство, включително Антонио Милошоски, Никола Мицевски, Боян Стояноски, Игор Здравковски и Мария Петрушевска.

Председателят на Либерално-демократическата партия Моника Зайкова обяви, че партията й ще подкрепи предложението на ВМРО-ДПМНЕ, което трябва да се прилага и за сегашните длъжностни лица, а всеки, който е имал двойно гражданство към момента на изборите, трябва незабавно да подаде оставка.

Медиите в страната цитират и координатора на парламентарната група на СДСМ Оливер Спасовски, според когото законопроектът е популистки ход и „не е възможно да се предостави доказателство дали един депутат има само македонско гражданство, поради което тази законова промяна е неприложима”. Според Спасовски предложението на ВМРО-ДПМНЕ е недостатъчно и не гарантира, че то се отнася за сегашния състав на парламента, поради което от СДСМ ще внесат своя поправка в Закона за народните представители, която да гарантира, че ограничението за двойно гражданство се отнася и за сегашните депутати в парламента на Северна Македония, както и за други избираеми длъжности.

Предложението законопроектът на ВМРО-ДПМНЕ да влезе в дневния ред на парламента по съкратена процедура е прието със 77 гласа „за“ и само осем „против“, информират медиите в страната.