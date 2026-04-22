Блокадата на Тръмп се срутва, ирански кораби призраци заобикалят US флота в Ормузкия проток

Блокадата на Доналд Тръмп се срутва след като ирански „кораби призраци" заобикалят американския флот по време на нестабилното прекратяване на огъня в региона.

Военноморската блокада на Тръмп на Ормузкия проток се разпада, след като десетки ирански кораби тайно се измъкнаха покрай американското наблюдение, дори когато режимът затегна контрола си върху критичния петролен коридор, атакувайки три танкера, пише "Дейли мейл".

Според Financial Times, приблизително 34 ирански петролни танкера са преминали през блокадата, като 19 кораба са напуснали Персийския залив покрай военноморските сили на Тръмп, а други 15 кораба са влезли от Арабско море към Иран.

Шест от тези танкери са пренасяли контрабанда на ирански суров петрол на обща стойност 10,7 милиона барела, чиито приходи се оценяват на приблизително 910 милиона долара за режима.

Последната атака на Иран срещу петролни танкери, опитващи се да преминат през пролива, е в отговор на задържането от Тръмп на кораб, свързан с Техеран, по-рано тази седмица.

Тръмп обяви в неделя, че американският флот е обстрелял, извадил е от строя и е завзел товарния кораб под ирански флаг „Туска" в Оманския залив.

Президентът твърди, че корабът е пренебрегнал няколко предупреждения, докато се е опитвал да наруши военноморската блокада. След като са изключили двигателя му, американските морски пехотинци са поели контрола над кораба.

По-късно Тръмп се похвали с товара, задържан от САЩ на борда на кораба, наричайки го „подарък от Китай".

Китай, най-големият купувач на ирански петрол, е получил разрешение от Техеран да продължи да прекарва кораби през пролива от началото на войната, заедно с избрани танкери, пътуващи за Пакистан и Индия.

Режимът обеща да отмъсти на атаката и заяви, че все още поддържа контрол над пролива въпреки блокадата.

Висши ирански служители сравниха действията на Тръмп с „въоръжено пиратство" и обещаха да игнорират исканията на САЩ за преговори за прекратяване на огъня.

Полуофициалната информационна агенция на режима Тасним заяви, че двата конфискувани кораба са „несъответстващи", добавяйки, че корабите са „застрашили морската сигурност, като са действали без необходимите разрешителни".

И двата кораба бяха ударени по-рано от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) при явна ескалация на военните действия, тъй като ислямският режим продължава да претендира за собственост върху международния петролен проход.

„Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция тази сутрин идентифицираха и спряха в Ормузкия проток два кораба нарушители", се казва в изявление на гвардейците.

„Двата кораба нарушители бяха заловени от военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и насочени към иранския бряг."