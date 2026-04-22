Ще настане ли хаос с летните почивки заради недостиг на самолетно гориво? В момента ситуацията е критична и милиони хора се притесняват за отпуските си в топлите месеци, които до голяма степен са зависими от полетите в Европа.

По-рано стана ясно, че германската авиокомпания Lufthansa отменя 20 000 летни полета в Европа поради покачващите се цени на горивата, което прави много пътувания „нерентабилни", пише "Дейли мейл".

Това се случва, след като британските авиокомпании призоваха правителството да изготви план за спешни мерки за осигуряване на реактивно гориво или рискува лято на празничен хаос.

20 000 отменени полета ще засегнат хъбовете, работещи във Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена, Брюксел и Рим, и ще „намалят броя на нерентабилните полети на къси разстояния".

Търговската организация Airlines UK заяви, че министрите трябва да направят подготовка сега, ако искат да избегнат прекъсвания по-късно, предупреждавайки за „непосредственото въздействие върху авиационния сектор на Обединеното кралство и потребителите в Обединеното кралство в случай, че прекъсването на доставките на реактивно гориво продължи или се влоши".

Органът призова за изграждане на резерви от гориво, като нефтените рафинерии произвеждат повече керосин. Той също така поиска горивото от американски клас, което може да се използва от някои самолети, да бъде внесено.

Освен това Airlines UK призова правителството да намали данъците и да спре някои екологични разпоредби.

Във вторник ЕС обяви, че ще предостави насоки на авиокомпаниите как да се справят с проблеми като летищни слотове, права на пътниците и задължения за обществени услуги в случай на недостиг на реактивно гориво поради войната в Иран.

Апостолос Цицикостас, комисар на транспорта на ЕС, заяви, че няма недостиг „към днешна дата", но предупреди, че продължително блокиране на Ормузкия проток би било „катастрофално" за Европа и световната икономика.

Около една пета от световния петрол и втечнен природен газ са преминали през Ормузкия проток, преди САЩ и Израел да започнат бомбардировките на Иран на 28 февруари.

ЕС внася 30% до 40% от нуждите си от реактивно гориво, като около половината идва от Близкия изток.

Цицикостас заяви, че ще създаде нова „обсерватория за гориво", която да следи доставките, започвайки с реактивно гориво.

„Ако възникнат реални проблеми с доставките, нашите запаси за спешни случаи трябва да бъдат използвани по най-добрия начин. Всяко национално освобождаване на гориво трябва да се извършва при пълна прозрачност, за да се избегнат нарушения на пазара", каза той пред репортери след среща на министрите на транспорта на ЕС.

Той добави, че няма признаци за „широко разпространени анулирания" през следващите седмици или месеци. Международната агенция по енергетика предупреди миналата седмица, че физическият недостиг може да започне още през юни, но европейските авиокомпании в момента отчитат само по-високи цени.

Говорител на IAG, собственик на British Airways и Iberia, заяви, че „не наблюдава прекъсване на доставките на реактивно гориво на основните ни летища, но нашите авиокомпании вече са изправени пред нарастващи разходи за гориво".

Германската логистична група DHL заяви, че може да осигури гориво за своите товарни самолети в Европа до юни, въпреки че перспективите за азиатските ѝ операции остават несигурни.

Като част от отговора, Комисията иска да използва кризата, за да ускори развитието на секторите на устойчивото авиационно гориво (SAF) и синтетичните горива, за да намали зависимостта от вноса от Близкия изток, каза Цицикостас, потвърждавайки доклад на Ройтерс от миналата седмица.

Глобалната авиокомпания IATA предупреди миналата година, че производството на SAF остава твърде ниско, за да се постигнат целите за зелено гориво, и струва до пет пъти повече от конвенционалното реактивно гориво.

Правилата на ЕС за борба с танкерите, насочени към спиране на товаренето на излишно гориво от авиокомпаниите на по-евтини летища, вече позволяват изключения в случай на недостиг, но Комисията ще изясни това утре, когато ще се обсъжда въпроса.