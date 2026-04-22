Първи избори от 20 г. в ивицата Газа, ще покажат популярността на "Хамас"

Жителите на Дейр ал Балах - един от малкото градове в ивицата Газа, които не бяха превзети от израелските сили по време на войната в палестинския анклав, в събота ще гласуват на общински избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Някои от кандидатите подкрепят "Хамас" и изборите са рядка възможност да се оцени доколко е популярна въоръжената групировка, отбелязва световната агенция.

Палестинците смятат, че САЩ ще се опитат да задълбочат разделението между ивицата Газа и окупирания Западен бряг и виждат във вота шанс за национално единство срещу американските планове.

Това ще бъдат първите избори въобще в ивицата Газа от 2006 г., когато се произведе вот за парламент и "Хамас" получи повече гласове от Палестинската автономия, припомня Ройтерс. Впоследствие избухна краткотрайна война между "Хамас" и доминиращата на Западния бряг групировка "Фатах" на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас. В крайна сметка "Хамас" успя да вземе контрола върху крайбрежната територия.

В събота ще се произведат общински избори и на Западния бряг, като това ще бъде петият вот там от 2005 г. През януари Палестинската автономия обяви, че ще разшири периметъра на общинските избори и на територията на Газа - там, "където има възможност". Анализатори разглеждат това като символичен жест, целящ да покаже, че Газа остава част от проекта за бъдещата палестинска държава.

Фарид Таамала, говорител на Централната избирателна комисия, каза, че около 70 000 палестинци имат право на глас на изборите в Дейр ал Балах. Кандидатите са групирани в четири листи, една от които включва симпатизанти на "Хамас". Палестинската групировка не излъчи официални кандидати и не подкрепи нито едно от имената в листите. Говорителят на "Хамас" Хазем Касем каза, че движението ще уважи резултатите от вота.

Някои анкети сочат, че радикалното движение все още е популярно в ивицата Газа и на Западния бряг въпреки опустошителната двегодишна война с Израел в анклава.

Според анкета на Палестинския център за политически изследвания и социологически проучвания (Palestinian Center for Policy and Survey Research), направена през октомври 2025 г., 41% от палестинците в Газа подкрепят "Хамас", а 29% застават зад "Фатах".

Общинските избори се произведат в момент, в който т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп прокарва плановете си за бъдещето на Газа, обръща внимание Ройтерс. Предвижда се територията да бъде съживена под ръководството на политически безпристрастна комисия от палестинци технократи. Според плана "Хамас" трябва да предаде управлението на анклава на Съвета за мир и да се разоръжи, а израелските сили следва да се изтеглят от Газа.

"Хамас" засега отказва да се разоръжи и обвинява Израел, че нарушава обявеното през октомври примирие.

В плана на Съвета за мир не се споменава нищо за Западния бряг, акцентира Ройтерс. Палестинците отдавна се стремят да създадат своя държава, обединяващата Западния бряг и Газа.

Палестинският политически анализатор Рехам Оуда каза, че общинските избори са "послание към света, Съвета за мир и Израел, че ивицата Газа е неразделна част от палестинската политическа система".