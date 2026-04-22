Зеленски: Деблокирането на заема от 90 млрд. евро от ЕС е правилният сигнал

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че деблокирането на заема от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Киев е правилен знак в настоящата ситуация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той подчерта в публикация в "Екс", че може да се появят стимули за Русия да прекрати войната в Украйна, само ако едновременно се засили подкрепата за Киев и натискът върху Москва бъде достатъчно силен.

Посланиците на държавите от ЕС в Брюксел одобриха днес решенията за отпускане на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи говорител на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. Той уточни, че сега предстои писмена процедура за завършване на този процес.