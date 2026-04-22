ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евреи за кратко навлязоха в Южна Сирия, израелски ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22715804 www.24chasa.bg

Корабите в Гърция спират на 1 май заради 24-часова стачка

Бойка Атанасова, Атина

956
Гръцки ферибот - снимката е илюстративна. Снимка: Ваньо Стоилов

Фериботните и пътническите кораби в Гърция ще останат закотвени на 1 май, след като Панелинската федерация на моряците (PNO) обяви 24-часова стачка по повод Международния ден на труда.

Очаква се стачните действия да засегнат всички категории морски транспорт – включително фериботи, товарни и пътнически кораби. Това ще доведе до сериозни затруднения в придвижването към и между островите, особено в началото на туристическия сезон.

От синдиката посочват, че стачката има за цел да подчертае исканията за по-добри условия на труд, повишаване на възнагражденията и защита на правата на работещите в сектора.

Властите препоръчват на пътниците да следят актуалната информация от превозвачите и да планират пътуванията си предварително, тъй като е възможно да има промени и анулации на курсове.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

