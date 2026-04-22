Корабите в Гърция спират на 1 май заради 24-часова стачка

Фериботните и пътническите кораби в Гърция ще останат закотвени на 1 май, след като Панелинската федерация на моряците (PNO) обяви 24-часова стачка по повод Международния ден на труда.

Очаква се стачните действия да засегнат всички категории морски транспорт – включително фериботи, товарни и пътнически кораби. Това ще доведе до сериозни затруднения в придвижването към и между островите, особено в началото на туристическия сезон.

От синдиката посочват, че стачката има за цел да подчертае исканията за по-добри условия на труд, повишаване на възнагражденията и защита на правата на работещите в сектора.

Властите препоръчват на пътниците да следят актуалната информация от превозвачите и да планират пътуванията си предварително, тъй като е възможно да има промени и анулации на курсове.