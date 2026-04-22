ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евреи за кратко навлязоха в Южна Сирия, израелски ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22715968 www.24chasa.bg

Киев към новата външна министърка на Унгария Орбан: Готови сме да започнем на чисто

1224
Украинският външен министър Андрий Сибига

Външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че е установил контакт с бъдещата унгарска министърка на външните работи Анита Орбан, като подчерта готовността на Киев за "нова страница" в отношенията с Унгария, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Вече влязохме в контакт. Готови сме да започнем на чисто с Унгария", каза Сибига на пресконференция, като добави, че Украйна е отворена за конструктивен диалог по всички актуални въпроси.

По думите му Киев е готов да обсъжда темите "разумно и в съответствие с европейските норми", като целта е взаимноизгодно сътрудничество.

"Това е в интерес на двата народа и на нашето общо европейско бъдеще", подчерта той

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

MILA.BG

Български Фермер

