ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Получихме покана за участие в срещата на Г-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22716089 www.24chasa.bg

“Спри, плашиш ме” - 17-годишен българин се простреля смъртоносно в Италия

Виолина Христова, Рим

5896
Пистолет СНИМКА: Pixabay

Нелеп инцидент отне живота на 17-годишния българин Бисер Иванов на 19 април вечерта, съобщи в. “Република”.

В жилищна сграда в квартал в покрайнините на Лече всичко станало в рамките на минути. Според свидетели в апартамента се чули викове и паника, последвани от фатален изстрел от пистолет. Куршумът уцелил момчето в областта на слепоочието. Въпреки бързата реакция на спешните екипи и транспортирането му до болницата лекарите не успели да го спасят.

Според разследването инцидентът вероятно е резултат от небрежна игра или предизвикателство. В момента на трагедията в жилището се намирали 28-годишният му брат, както и приятел на жертвата, също българин. Тримата започнали да боравят с оръжието, което било на 80-годишния собственик на жилището. Пистолетът бил законно притежаван и съхраняван в кутия върху гардероб в спалнята.

Предполага се, че 17-годишният не е знаел, че макар пълнителят да е бил празен, в цевта е имало останал патрон. В един момент той насочил оръжието към главата си. “Спри, плашиш ме”, казал приятелят му, но въпреки това момчето натиснало спусъка. По време на инцидента бившият партньор на майката на момчето, в чийто дом живеели, спял и не чул нищо до самия изстрел.

Животът на Бисер бил белязан от скорошна лична трагедия. През януари той загубил майка си, а в началото на март пристигнал в Италия с брат си. В Лече двамата намерили подслон при бившия ѝ партньор. Младежът не е бил обект на социалните грижи, не е създавал проблеми по време на краткия си престой в страната. Не посещавал училище, но помагал от време на време в дребни дейности.

Очакват се резултатите от  тестовете, които трябва да установят наличие на барутни частици по ръцете и дрехите на братa и приятеля на жертвата. Те ще помогнат да се изяснят окончателно обстоятелствата около трагедията.

Последвайте ни в Google News Showcase

