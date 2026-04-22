Евреи за кратко навлязоха в Южна Сирия, израелски военни ги задържаха

Около 40 израелци за кратко навлязоха днес в Южна Сирия, преди да бъдат задържани от израелската армия, която осъди остро инцидента, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според израелската обществена телевизия "Кан" задържаните са бойци от организацията „Пионерите от Башан", която пропагандира установяването на израелски селища в Южна Сирия.

Те се събрали близо до границата, след което навлезли на няколкостотин метра на територия Сирия, съобщи армията и уточни, че е предала задържаните на полицията.

Армията заяви, че "осъжда остро инцидента и подчертава неговата сериозност, определяйки го като криминално престъпление, което застрашава както гражданите, така и войниците".

Телевизия "Кан" публикува снимки в социалната мрежа "Екс", на които се виждат тези бойци, барикадирали се на един покрив близо до сирийското село Хадер.

"Пионерите от Башан" (също Васан - историческа област на територията на днешна Южна Сирия - бел. ред.) също публикуваха снимка в "Екс" на бойци на покрив, под която пише: "Без заселването на цивилни военното присъствие няма да се задържи дълго. Ще останем, докато не позволят на семействата ни да дойдат да живеят тук".

Според "Кан" това не е първият случай, когато тази групировка навлиза на сирийска територия. При предишните случаи, действията им не бяха официално осъдени.

След падането на бившия сирийски президент Башар Асад през декември 2024 г. и завземането на властта от ислямистка коалиция в Сирия, Израел изпрати войски в контролираната от ООН буферна зона, разделяща израелските от сирийските сили на Голанските възвишения.

Израел, който настоява за демилитаризирана зона в Южна Сирия, извърши стотици въздушни атаки и нахлувания в съседната територия миналата година.