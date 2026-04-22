Зеленски: Готови сме за преговори с Русия по всяко време и във всякакъв формат

Украинският президент Володимир Зеленски. Кадър: X/Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време, предаде Ройтерс.

Той каза, че представители на Украйна и САЩ са имали разговори вчера.

"Много силно се надяваме на възобновяване на тристранните срещи и на връщане на пътя, който води към край на войната", отбеляза пред репортери Зеленски, цитиран от БТА.

Двете страни продължават споровете около оттеглянето на украинските сили от окупирания от руснаците Донбас, за което руският лидер Владимир Путин настоява. Твърдата позиция на Украйна е, че няма да предаде територията си.

Украйна вече изяви готовност за среща между Зеленски и Путин в Истанбул, с посредничеството на турския президент Ердоган. 

Четете още

Още от Европа

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)