ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия се надява посещенията в Москва на Уиткоф и з...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22716490 www.24chasa.bg

Горски пожари унищожиха 50 къщи в Джорджия и Флорида, местните се евакуират

960
Пожар Снимката е илюстративна

Горските пожари, бушуващи в югоизточната част на САЩ, днес се засилиха, след като унищожиха близо 50 къщи в югоизточната част на щата Джорджия и наложиха евакуация в някои населени места, съобщи Асошиейтед прес.

Част от най-големите пожари избухнаха около Джаксънвил, Флорида, и по крайбрежието на Джорджия. Продължителната суша, ниската влажност и силните ветрове благоприятстват пожарите, а Флорида е в очакване на един от най-тежките сезони на пожари от десетилетия, посочва АП.

В югоизточна Джорджия 47 къщи вчера бяха унищожени от бързо разпространяващ се горски пожар.

Евакуации бяха в ход в множество населени места, съобщи днес сутринта Асоциацията на лесовъдите в Джорджия. "Ситуацията е сериозна и се развива", каза Тим Лоуримор, президент и главен изпълнителен директор на асоциацията, цитира БТА.

Във Флорида пожарната техника беше разположена из целия щат, за да бъдат ресурсите по-близо до пожарите, каза щатският комисар по земеделието Уилтън Симпсън.

"Флорида преживява един от най-тежките пожарни сезони може би за последните 30 или 40 години, или поне така се очертава", каза Симпсън. "Вече 18 месеца има суша в целия щат".

Горски пожар прекъсна движението на влаковете "Амтрак" в понеделник в североизточната част на щата. Движението се нормализира днес по думите на говорителката на "Амтрак" Бет Тол.

Опасна комбинация от ниска влажност и ветрове ще поддържа висока опасността от пожари и днес, съобщи Националната метеорологична служба.

Димът се разнесе до Атланта, Савана, Джорджия, и Джаксънвил, Флорида. В някои райони, по-близки до пожарите, бяха издадени предупреждения за качеството на въздуха.

Според Агенцията за управление на извънредни ситуации на окръг Атланта-Фултън, днес в района на Атланта се очакваше да продължи задимяването. Най-тежките пожари бушуваха на повече от 322 км. югоизточно от града.

Според метеорологичната служба високият риск от пожари се очаква да се запази до петък поради много сухите условия.

Пожар Снимката е илюстративна

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

